أسعار الذهب في مصر بداية اليوم الأربعاء 25-11-2020
حققت أسعار الأنواع المختلفة من الذهب اليوم الاربعاء 25-11-2020 استقرار، بعد تراجعات كبيرة شهدتها الأيام الماضية، حيث حققت انخفاضات بقيمة 29 جنيه في يومين.
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 : 674 جنيها
للجرام.
عيار 21 : 787 جنيها
للجرام.
عيار 24 : 899 جنيها
للجرام.
الجنيه الذهب : 6296
جنيها.
أسعار الذهب عالميا :
تراجعت أسعار الذهب هامشياً خلال تعاملات الأربعاء مقلصة بعض خسائرها المسجلة على مدار جلسة أمس الثلاثاء وذلك قبل صدور بيانات اقتصادية وفي ظل متابعة مستجدات لقاح "كورونا".
وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير هامشياً بنسبة 0.1% مسجلة 1808.50 دولار للأوقية في تمام الساعة 09:35 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت الثلاثاء أدنى تسوية منذ منتصف يوليو عند 1804.60 دولار للأوقية.
كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.1% عند 1805.31 دولار للأوقية.
وانخفضت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس بنسبة 0.5% عند 23.29 دولار للأوقية.
فيما ارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنحو 0.4% عند 966.27 دولار للأوقية، بينما انخفض سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.7% مسجلاً 2334.70دولار للأوقية.
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