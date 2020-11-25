للعروس.. خطوات تنعيم الساقين في فصل الشتاء

تحلم كل عروس بابراز جمالها في يوم حفل زفافها، ولتبدين في غاية الجمال والأناقة، جلبنا لكِ خلطة لتنعيم الساقين واليدين وتعد مناسبة لك في فصل الشتاء، عليك اتباع الخطوات بالتفصيل للحصول على نتائج مذهلة:





مكونات الخلطة

ملعقة من العسل

ملعقة من عصير الليمون

ملقعة من زيت الزيتون

القليل من ملح البحر ودقيق اللوز





خطوات استعمال الخلطة للحصول على النتيجة المطلوبة:

اخلطي العسل وعصير الليمون وزيت الزيتون معًا في وعاء، وحركيها جيدًا واتركيها

اخلطي الملح ودقيق اللوز لوحدهما، ثم أضيفي إليهما القليل من خليط العسل والليمون والزيت

ضعي الخليط على يديكِ ورجليكِ، لمدة ربع ساعة تقريبًا

افركي الخليط جيدًا على جلدك، وركزي على المناطق التي يوجد فيها الشعر الناعم أو ما يعرف بالوبر، لأنه يزيلها تلقائيًّا.





ملحوظة

يمكن إزالة الخليط بالماء الدافئ.

يمكن تطبيقه مرة في الشهر

مناسب لجميع أنواع البشرة.