أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-11-2020
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:36 ص
الفجر الاقتصادي
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استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 25-11-2020، بعد أن ارتفعت في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ فترة طويلة تعرضت فيها لخسائر أمام العملة المحلية
سعر الدولار اليوم في البنوك :
ووصل في البنك الأهلي الكويتي إلى مستويات 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد إلى مستويات 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع.
وفي بنك الاسكندرية إلى مستويات 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع.
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