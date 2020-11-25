أسعار الدولار اليوم الأربعاء 25-11-2020

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات اليوم الأربعاء 25-11-2020، بعد أن ارتفعت في عدد من البنوك خلال تعاملات أمس الثلاثاء، لأول مرة منذ فترة طويلة تعرضت فيها لخسائر أمام العملة المحلية









سعر الدولار اليوم في البنوك :







