الأرصاد تكشف عن أحوال الطقس في القاهرة والوجه البحري

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:23 ص
بوابة الفجر
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تصدرت عبارة "أحوال الطقس" تريند جوجل اليوم الأربعاء، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية من أحوال الطقس اليوم في المحافظات، وتعرض البلاد لأمطار غزيرة ورعدية، ومن جهتها، كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل أحوال الطقس في القاهرة والوجه البحري ومحافظات الصعيد والسواحل الشمالية.

أحوال الطقس
وعن أحوال الطقس، أكدت هيئة الأرصاد الجوية أن الطقس غير مستقر، مع احتمالية سقوط أمطار رعدية على السواحل الشمالية والوجه البحري، أما القاهرة فتشهد أمطار من خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وعلى قاطني الوجه البحري توخي الحذر  خاصة محافظات كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية، نظرا لهطول الأمطار، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وإليكم مجموعة من النصائح والتحذيرات العاجلة من هيئة الأرصاد الجوية للمواطنين والتي تتمثل في التالي:

- يجب على المواطنين توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار.
- تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة ولافتات الإعلانات، واعمدة الانارة.
- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للتدفئة.
- القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وخاصة في الصباح الباكر لتعرض البلاد لشبورة مائية تعيق الرؤية.

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