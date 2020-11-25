تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
علي ماهر حلمي
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يواجه اليوم الأربعاء نادي ريال مدريد الإسباني نظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو الإيطالية.


وجاءت تشكيلة ريال مدريد المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: كورتوا.
خط الدفاع: كاربخال، فاران، ميندي، ميليتاو.
خط الوسط: توني كروس، كاسميرو، لوكا مودريتش.
خط الهجوم: رودريجو، هازارد، فينيسيوس.

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