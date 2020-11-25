بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. تعرف على حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم إليكم النقاط التالية:

- تشهد الاسكندرية ومطروح والسلوم أمطار غزيرة ورعدية هبوب رياح وبرودة شديدة.

- تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة والإسكندرية 21، 19 على التوالي.

- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية بفرصة سقوط (60 % تقريبا) .

- أمطار متوسطة على مناطق في الوجه البحرى ومدن القناة بفرصة سقوط ( 70 % تقريباً ) .

- سقوط أمطار على (رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد – العريش- رفح ) بفرصة سقوط ( 90 % تقريباً ) .

- هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والصعيد أحيانا.

طقس قارص البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء مع شبورة كثيفة نهارا.