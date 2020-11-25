بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. تعرف على حالة الطقس اليوم
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:54 ص
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حذرت الأرصاد الجوية في بيان صادر عن الهيئة من حالة الطقس اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وتتعرض المحافظات لأمطار غزيرة وتكون رعدية أحيانا.
وعن حالة الطقس اليوم إليكم النقاط التالية:
- تشهد الاسكندرية ومطروح والسلوم أمطار غزيرة ورعدية هبوب رياح وبرودة شديدة.
- تشهد البلاد انخفاض في درجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة والإسكندرية 21، 19 على التوالي.
- أمطار متوسطة على بعض المناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية بفرصة سقوط (60 % تقريبا) .
- أمطار متوسطة على مناطق في الوجه البحرى ومدن القناة بفرصة سقوط ( 70 % تقريباً ) .
- سقوط أمطار على (رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد – العريش- رفح ) بفرصة سقوط ( 90 % تقريباً ) .
- هناك نشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والصعيد أحيانا.
طقس قارص البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء مع شبورة كثيفة نهارا.
- تأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.