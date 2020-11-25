هنري كافيل يستكمل تصوير مشاهد الموسم الثاني من The Witcher

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:15 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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عاد النجم هنري كافيل لتصوير مشاهده من مسلسله الناجح The Witcher الذي يرتقب طرح موسمه الثاني خلال عام 2021 المقبل.
ونقلت صحيفة ديلي ميل، لقطات هي الأحدث لهنري من موقع تصوير المسلسل، بمدينة "سري" الإنجليزية، وكانت مرتديا لزي شخصيته بالمسلسل "جيرلت أوف ريفيا".
وكان مسلسل The Witcher من الأعمال الفنية التي عانت بشدة بسبب أزمة تفشي كورونا، إذ شهد تعرض عدد من العاملين به للإصابة بالفيروس على فترات متباعدة من الوقت، ما أدى لتعطيل لتصويره أكثر من مرة.

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