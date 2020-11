Advertisements



يستعد كل من النجم مارك رفالو والنجمة جينفر جارنر للانضمام لابطال فيلم النجم رايان راينولدز الجديد، بعنوان THE ADAM PROJECT.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن الفيلم، سيجسد به الثنائي دور اباء رايان راينولدز، في اطار من الفانتازيا والتشويق.

وكان الثنائي جينرف جارنر ومارك رفالو، سبق وأن تعاونا معا في فيلم من قبل، بعنوان 13 GOING ON 30.