طرح مذكرات لنجم أفلام هاري بوتر

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تطرح قريبا المذكرات الخاصة بالنجم الراحل "ألان ريكمان"، تحت اشراف احد الفنانين الذين كانوا من اصدقائه المقربين.

ووفقا لموقع ديد لاين، فإن المذكرات الخاصة بريكمان، ستتضمن العديد من الأسرار عن حياته الخاصة، وحياته المهنية التي لم يسبق الكشف عنها من قبل.

وستسرد المذكرات مجريات حياة ريكمان، بداية من عام 1992 منذ بداية عمله بالسينما، وحتى وفاته عام 2016.

