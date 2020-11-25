موعد مباراة ريال مدريد ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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يستعد نادي ريال مدريد الإسباني لمواجهة نظيره إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.


وتقام مباراة ريال مدريد أمام إنتر ميلان، على أرضية ملعب ملعب جوزيبي مياتزا، معقل النيراتزوري.


ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يتواجد إنتر ميلان في المركز الأخير برصيد نقطتين.


وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في المباراة الماضية أمام إنتر ميلان، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.


موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.


القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان
وتذاع مباراة ريال مدريد أمام إنتر ميلان عبر قناة bein sport hd 1.


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