الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء 25 نوفمبر 2020

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
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أوضحت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء 25 مننوفمبر لعام 2020، مشيرة إلى أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الطقس ويسود طقس شديد البرودة وخاصة في ساعات اللي المتأخرة.

وأصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما تكشف فيه عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم بالتفصيل، وهذا بعد إعلانها بأن العديد من المحافظات ستشهد امطار غزيرة اليوم وتكون رعدية أحيانا.

حالة الطقس
وعن حالة الطقس، أكدت الأرصاد الجوية أن السواحل الشمالية تشهد أمطار غزيرة ورعدية على كلا من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وعلى قاطني هذه المحافظات توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة واخبار الطقس وحالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس اليوم غير مستقرة وعلى المواطنين تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة ولافتات الإعلانات، واعمدة الانارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للتدفئة.

ومن جهتها، نبهت على السائقين القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وخاصة في الصباح الباكر لتعرض البلاد لشبورة مائية تعيق الرؤية.

وعن حالة الطقس في الوجه البحري والقاهرة الكبرى أكدت الأرصاد أن محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية تكون هناك امطار منعزيرة لرعدية أحيانا،كما تشهد القاهرة الكبرى أمطار متوسطة الشدة، بينما تكون من خفيفة إلى متوسطة على الفيوم وبني سويف والمنيا.

درجات الحرارة
وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خلال الايام المقبلة، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء إليكم الجدول التالي:

الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء 25 نوفمبر 2020
الأرصاد الجوية توضح حالة الطقس ودرجات الحرارة الأربعاء 25 نوفمبر 2020

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