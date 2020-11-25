التشكيل المُتوقع لمواجهة إنتر ميلان وريال مدريد في التشامبيونزليج

تقام اليوم الأربعاء مواجهة ريال مدريد الإسباني ضد مضيفه فريق نادي إنتر ميلان في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.









ومن المُنتظر أن يدخل الريال المباراة بالأسماء التالية :-





حراسة المرمى: كورتوا.





خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي.





خط الوسط: كاسيميرو، كروس، إيسكو.





خط الهجوم: أسينسيو، ماريانو دياز، إيدين هازارد.





في المقابل سيخوض الإنتر اللقاء وفق اللاعبين :-





حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.





خط الدفاع: سكرينيار، باستوني، دي فري.





خط الوسط: أشرف حكيمي، باريلا، فيدال، جاليارديني، بريسيتش.





خط الهجوم: لوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.



