التشكيل المُتوقع لمواجهة إنتر ميلان وريال مدريد في التشامبيونزليج
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم الأربعاء مواجهة ريال مدريد الإسباني ضد مضيفه فريق نادي إنتر ميلان في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ومن المُنتظر أن يدخل الريال المباراة بالأسماء التالية :-
حراسة المرمى: كورتوا.
خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي.
خط الوسط: كاسيميرو، كروس، إيسكو.
خط الهجوم: أسينسيو، ماريانو دياز، إيدين هازارد.
في المقابل سيخوض الإنتر اللقاء وفق اللاعبين :-
حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.
خط الدفاع: سكرينيار، باستوني، دي فري.
خط الوسط: أشرف حكيمي، باريلا، فيدال، جاليارديني، بريسيتش.
خط الهجوم: لوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا