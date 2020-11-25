التشكيل المُتوقع لمواجهة إنتر ميلان وريال مدريد في التشامبيونزليج

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:29 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements
تقام اليوم الأربعاء مواجهة ريال مدريد الإسباني ضد مضيفه فريق نادي إنتر ميلان في المباراة التي تجمع الفريقان على أرضية ملعب إستاد جيوزيبي مياتزا لحساب مباريات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.


ومن المُنتظر أن يدخل الريال المباراة بالأسماء التالية :-

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، فاران، ناتشو، ميندي.

خط الوسط: كاسيميرو، كروس، إيسكو.

خط الهجوم: أسينسيو، ماريانو دياز، إيدين هازارد.

في المقابل سيخوض الإنتر اللقاء وفق اللاعبين :-

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: سكرينيار، باستوني، دي فري.

خط الوسط: أشرف حكيمي، باريلا، فيدال، جاليارديني، بريسيتش.

خط الهجوم: لوتارو مارتينيز، روميلو لوكاكو.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ريال مدريد دوري أبطال أوروبا إنتر ميلان

أخبار تهمك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

التشكيل المُتوقع لمواجهة إنتر ميلان وريال مدريد في التشامبيونزليج

منذ ساعة الا ربع

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

منذ 39 دقيقة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 17 ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 6 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ يوم

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

منذ ساعة و نصف

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

عرض فرنسي يخلص الأهلي من بادجي

منذ ساعة و 15 دقيقة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

تشكيل ناري لإنتر ميلان أمام برشلونة.. مشاهدة مباراة برشلونة ضد الإنتر بث مباشر ON LINE

ديربي إيطاليا.. التشكيل المتوقع لـ «إنترميلان ضد اليوفنتوس»

إنتر ميلان ضد أتالانتا.. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

إنتر ميلان ضد كالياري .. التشكيل المتوقع وموعد المباراة

الإنتر ضد كالياري 1/1 في الدوري الإيطالي | ملخص وأهداف المباراة (فيديو)

ديربي الغضب| حقائق عن مواجهة إنتر ضد ميلان في الكالتشيو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

عاجل.. الأهلي يقترب من حسم صفقة ذهبية

08:36 ص

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

07:42 ص

التشكيل المُتوقع لمواجهة إنتر ميلان وريال مدريد في التشامبيونزليج

08:29 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»