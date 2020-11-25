مينا عطا يرزق بطفلته الأولى وهذا اسمها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:20 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعلن الفنان مينا عطا عن قدوم طفلته الأولى "تمارا"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


ونشر مينا عطا صورة له وهو في المستشفى، ظهر فيها وهو يحمل ابنته، وعلق عليها قائلاً :"حمد لله ربنا رزقنى وبعتلى أحلى هدية النهاردة بنتى وحبيبة قلبي تمارا مينا عطا، عاوز دعوة حلوة منكم ليها ولمامتها، ومن هنا ورايح ابو تمارا راح.. أبو تمارا جه".

وفي سياق آخر، طرح مينا عطا مؤخرًا أغنية جديدة له، حملت عنوان "عملت جني"، وهى من كلمات إسلام راتب وألحان محمود حسيني وتوزع زيزو فاروق وميكس وماستر أحمد جودة.


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