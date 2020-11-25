كومان: حققنا الهدف بفريق جائع

أعرب الهولندي رونالد كومان المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي برشلونة الإسباني عن سعادته الكبيرة بالفوز على دينامو كييف برباعية نظيفة خلال المواجهة التي جمعت الفريقان مساء الثلاثاء لحساب مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.









وقال كومان، في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لقد حققنا هدفنا بالتأهل إلى ثمن النهائي، وكانت الصورة إيجابية للغاية، حيث ظهر الفريق بالكثير من الطاقة".





وأضاف: "كان هناك نقص في الفعالية الشوط الأول، لكن سيطرنا في الشوط الثاني وقدمنا أداءً جيدًا، وسعيد بالنتيجة، وأحببت الأداء الجماعي".



