اخبار الطقس| تنبيه مهم من الأرصاد الجوية لقاطني هذه المحافظات

وعن اخبار الطقس، أكدت الأرصاد الجوية ن السواحل الشمالية تشهد أمطار غزيرة ورعدية على كلا من الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وعلى قاطني هذه المحافظات توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة واخبار الطقس وحالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار.





وأكدت الأرصاد الجوية أن الطقس سيىء اليوم وعلى المواطنين تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة ولافتات الإعلانات، واعمدة الانارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للتدفئة.





ومن جهتها، نبهت على السائقين القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وخاصة في الصباح الباكر لتعرض البلاد لشبورة مائية تعيق الرؤية.





وعن اخبار الطقس في الوجه البحري والقاهرة الكبرى أكدت الأرصاد أن محافظات كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية تكون هناك امطار منعزيرة لرعدية أحيانا،كما تشهد القاهرة الكبرى أمطار متوسطة الشدة، بينما تكون من خفيفة إلى متوسطة على الفيوم وبني سويف والمنيا.





والطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خلال الايام المقبلة.