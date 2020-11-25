نصائح عاجلة من الأرصاد الجوية بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء 25/11/2020

وجهت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، مجموعة من النصائح للمواطنين بشان حالة الطقس الغير مستقرة اليوم الأبعاء الموافق 25/11/2020.





ونصحت شاكر المواطنين بتوخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار.





وأكدت أن حالة الطقس سيىء اليوم وعلى المواطنين تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة ولافتات الإعلانات، واعمدة الانارة، إضافة إلى ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للتدفئة.





ومن جهتها، نبهت على السائقين القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وخاصة في الصباح الباكر لتعرض البلاد لشبورة مائية تعيق الرؤية.





وأكدت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأربعاء يشهد أمطارا غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري منها (الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).





وأوضحت شاكر أن القاهرة الكبرى تشهد أمطار متوسطة الشدة، بينما تكون من خفيفة إلى متوسطة على الفيوم وبني سويف والمنيا.





وأشارت إلى أن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خلال الايام المقبلة.