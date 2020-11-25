موجة طقس غير مستقرة تضرب البلاد خلال ساعات.. والأرصاد تصدر بيانا مهما

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:47 ص
حالة الطقس
حالة الطقس
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أصدرت الأرصاد الجوية بيانا مهما اليوم الأربعاء الموافق 25/11/2020، بشأن تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، حيث تتعرض البلاد لموجة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

وحذرت الأرصاد الجوية في بيانها، من حالة الطقس اليوم، مشيرة إلى أن السواحل الشمالية، ستشهد أمطار من متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق منهاالإسكندرية - مطروح- السلوم - رشيد بلطيم دمياط بورسعيد - العريش – رفح).

وعلى قاطني الوجه البحري توخي الحذر  خاصة محافظات كفرالشيخ - البحيرة - الدقهلية - الغربية - الشرقية – المنوفية، نظرا لهطول الأمطار، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي على السطح مع وجود منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من حالة الطقس الغير مستقرة التي تجتاح البلاد وتستمر حتى الجمعة المقبل.

وأكدت وكيل مركز التنبؤات والاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الأربعاء يشهد أمطارا غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية والوجه البحري منها (الإسكندرية ومطروح والسلوم ورشيد ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح وكفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية).

وأوضحت شاكر أن القاهرة الكبرى تشهد أمطار متوسطة الشدة، بينما تكون من خفيفة إلى متوسطة على الفيوم وبني سويف والمنيا.

وأشارت إلى أن الطقس يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ونشاط رياح على السواحل الشمالية والوجه البحري مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، خلال الايام المقبلة.

ومن جهتها، وجهت شاكر مجموعة من النصائح والتحذيرات العاجلة للمواطنين والتي تتمثل في التالي:

- يجب على المواطنين توخي الحذر ومتابعة النشرات الجوية باستمرار لمعرفة درجات الحرارة وحالة الطقس ومناطق سقوط الأمطار.
- تجنب الوقوف أسفل الأشجار العالية والمباني القديمة ولافتات الإعلانات، واعمدة الانارة.
- ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة للتدفئة.
- القيادة بهدوء أثناء سقوط الأمطار وخاصة في الصباح الباكر لتعرض البلاد لشبورة مائية تعيق الرؤية.

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