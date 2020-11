بكاء دوا ليبا لحظة فوزها بـ 6 جوائز جرامي

نشرت النجمة العالمية دوا ليبا عبر حسابها الشخصي بموقع تويتر، مقطع فيديو تظهر من خلاله وهي في حالة بكاء شديد من فرحتها بترشحها لستة جوائز Grammy 2021، وهو ما يعد إنجاز كبير لها في تاريخها.





دوا ليبا هي مغنّية ومؤلّفة أغاني إنجلزية من أصولٍ ألبانية. عملت لفترة قصيرةٍ كعارضةِ أزياء، ثمّ وقّعت عقدًا مع مجموعة وارنر ميوزيك في 2015.





وأصدرت ألبومها الأوّل في 2017، بالإضافة إلى تسع إصدارات منفردة بما فيها "Be the one" و"IDGAF"، و"New Rules" الأولى على المملكة المتحدة. في 2018، حقّقت ليبا جائزة بريت لأفضل مغنيّة منفردة وأفضل مغنٍ جديد.