لطيفة.. تستعد لتصوير أغنية جديدة خلال أيام

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:47 ص
بوابة الفجر
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ستعد النجمة التونسية لطيفة لتصوير أغنية جديدة بعنوان "ماتقربليش"، على طريقة الفيديو كليب ضمن ألبومها الجديد "أقوى واحدة"

الأغنية من كلمات إبراهيم شتا، ألحان أحمد يوسف، توزيع أحمد دياب.

ومن المقرر أن يتم تصويرها في دولة الإمارات العربية وتحديدا دبي بالأيام المقبلة.

ألبوم لطيفة الجديد "أقوى واحدة"، ويضم الألبوم 14 أغنية تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراتء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة.

 ومن أبرز الأسماء التى تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع، كل من: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتى، إسلام صبرى، حسام سعيد ومحمدى، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

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