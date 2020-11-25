بعد انتهائها من تصويره.. تعرف على قصة "تسليم أهالي" للنجمة دنيا سمير غانم

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:21 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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انتهت الفنانة دنيا سمير غانم، من تصوير مشاهدها في فيلم "تسليم اهالى" والمقرر أن يتم عرضه خلال الفترة المقبلة بعد الانتهاء من مراحل المونتاج والمساج.

فيلم "تسليم اهالى" تدورأحداثه حول مطاردة الفنانة لوسى لـ بطلة الفيلم خلال الأحداث، وذلك بسبب حبها الشديد لـ هشام ماجد الذى يجسد دورالبطولة أمام دنيا، مما يضطروا إلى الهروب من لوسى لكى يتزوجان وتدورالأحداث بينهما في إطار كوميدى.


يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة دنيا سمير غانم، مسلسل بدل الخدوتة تلاته، الذي تم عرضها في دراما رمضان 2019، ولاقت نجاح كبير.

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