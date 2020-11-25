إلهام شاهين: بقدم أعمال فنية مهمة.. ومش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
أماني سلام
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كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن الأعمال التي تريد أن تناقشها وهي من داخل المجتمع الذي نعيش به.
وقالت إلهام شاهين،خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “ON”: “أنا لو مالقتش العمل مفيد وبيقدم قضية مهمه مش هعمله لأني مش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة".
وأضافت: "ممكن أغيب سنة واتنين وخمسة كمان وأكتر إلى أن أجد العمل المميز، الذي أقدمه للجمهور".
يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، فيلم "حظر تجول" والذي تدور أحداثه عن المرأة، والمقرر أن يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي.
يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، فيلم "حظر تجول" والذي تدور أحداثه عن المرأة، والمقرر أن يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي.