إلهام شاهين: بقدم أعمال فنية مهمة.. ومش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:57 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن الأعمال التي تريد أن تناقشها وهي من داخل المجتمع الذي نعيش به.

وقالت إلهام شاهين،خلال لقائها في برنامج “كلمة أخيرة” مع الإعلامية لميس الحديدي عبر شاشة “ON”: “أنا لو مالقتش العمل مفيد وبيقدم قضية مهمه مش هعمله لأني مش محتاجة أبقى موجودة على الشاشة".

وأضافت: "ممكن أغيب سنة واتنين وخمسة كمان وأكتر إلى أن أجد العمل المميز، الذي أقدمه للجمهور".

يشار إلي أن أخر أعمال الفنانة إلهام شاهين، فيلم "حظر تجول" والذي تدور أحداثه عن المرأة، والمقرر أن يشارك في مهرجان القاهرة السينمائي.

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