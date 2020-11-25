عرض فرنسي يخلص الأهلي من بادجي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يخطط مسئولو إميان الفرنسي للحصول على أحد نجوم الأهلي خلال فترة الإنتقالات الحالية.


وكثف مسئولو الفريق الفرنسي مفاوضاتهم من أجل الحصول على خدمات بادجي لتدعيم خط الهجوم, حيث يسعى الفريق جاهداً للتعاقد مع صفقات قوية تؤمن له الصعود للدوري الفرنسي الممتاز في الموسم المقبل.


ويخطط بادجي للعودة إلى أوروبا وفضل ذلك على الإنضمام إلى أحد الأندية المصرية على سبيل الإعارة خاصةً بعد دخوله في مفاوضات مع الأتحاد السكندري لكنه إستقر على العودة لأوروبا مجدداً.


ووصلت العلاقة بين أليو بادجي والجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي إلى طريق مسدود بسبب المشادة التي حدثت بينهما خلال مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا والتي رصدتها وسائل الإعلام وقتها بالإضافة إلى إصرار المدير الفني الجنوب أفريقي على عدم الحاجة إلى بادجي نتيجة عدم قناعته بقدرات المهاجم التكتيكية والتي ساهمت في قرار رحيله المبكر.

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