مفاجأة كبرى بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن مستقبل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة الإسباني، مع البلوجرانا خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع برشلونة في صيف عام 2021، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد عقد اللاعب.

وقال الصحفي الإسباني إدواردو إندا خلال استضافته ببرنامج التشيرنجيتو الشهير: "ميسي لا يستبعد مغادرة برشلونة مبكرا، إذ يدرس إمكانية الرحيل في يناير المقبل".

وتابع: "هناك محاولات جرت خلال الموسم الجاري لإصلاح علاقة ميسي مع برشلونة، لكن اتضح أن هذا الأمر أصبح مستحيلًا".

وارتبط إسم ميسي بالعديد من الأندية الأوروبية خلال الفترة الأخيرة أبرزهم، إنتر ميلان ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان ويوفنتوس.