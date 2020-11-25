حسن يوسف يكشف حقيقة عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:28 ص
بوابة الفجر
وكالات
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علق الفنان المصري حسن يوسف على ما وصفه بـ"الشائعات" حول عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل، مؤكدا أنها لا تفكر في العودة لمجال الفن.

وقال يوسف في تصريح له: "هذا كلام فارغ لا يحتاج للرد، زوجتي لا تفكر في العودة لمجال الفن وكل ما يشغلها هو حياتها وعائلتها". وأضاف: "لا أعرف سبب الترويج لهذه الشائعات كل فترة، رغم حرصي على نفيها في كل مرة" .

وكان حسن يوسف تصدر تريند محرك البحث "غوغل" منذ أسابيع طويلة بعد انتشار أنباء تزعم تجسيده لشخصية البابا شنودة في عمل درامي ضخم.

وقال حينها: "هناك من يصر على عمل حالة من الجدل والإثارة بتداول هذه الأخبار رغم أن هذه التصريحات غير صحيحة، وتم تداولها عام 2004 ولكنها عادت من جديد بعد 16 عاما".

وتابع: "هناك من يفبرك تصريحات لي وينشر أكاذيب على لساني، فأنا لست متعاقدا على عمل فني يتناول قصة حياة البابا ولست متعاقدا على أي عمل فني في الوقت الحالي ولا أعرف سبب ملاحقتي لشائعة مختلفة كل فترة".

 

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