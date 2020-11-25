مفاجأة.. عرض سعودي جديد لعصام الحضري

كشف عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق ، حقيقة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للتدريب ، خاصة بعد إعتزاله اللعب رسميا قبل عده أيام.

وأضاف الحضري في تصريحاته ببرنامد اللعيب المذاع على قناة MBC مصر ، أنه بالفعل تلقى عدم عروض في الفترة الأخيرة وتحديدا من السعودية مشيرا إلى انه سيحسم أمره خلال الأيام المقبلة.

وقال الحضري انه تلقى أيضا عدد من العروض في الفتر ة الأخيرة بخلاف عروض السعودية ، ولكنه لن يفصح عنها في الفترة الحالية ، إلا بعد أن يدرس كافة العروض بشكل كامل وسيتخذ قراره بناء على الانسب له في الفترة المقبة.