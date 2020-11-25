مفاجأة.. عرض سعودي جديد لعصام الحضري
الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
محمد جمال
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كشف عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني
السابق ، حقيقة العروض التي تلقاها في الفترة الأخيرة للتدريب ، خاصة بعد إعتزاله اللعب
رسميا قبل عده أيام.
وأضاف الحضري في تصريحاته ببرنامد اللعيب
المذاع على قناة MBC مصر ، أنه بالفعل تلقى عدم عروض في الفترة الأخيرة
وتحديدا من السعودية مشيرا إلى انه سيحسم أمره
خلال الأيام المقبلة.
وقال الحضري انه تلقى أيضا عدد من العروض
في الفتر ة الأخيرة بخلاف عروض السعودية ، ولكنه لن يفصح عنها في الفترة الحالية ،
إلا بعد أن يدرس كافة العروض بشكل كامل وسيتخذ قراره بناء على الانسب له في الفترة
المقبة.