ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استغناء نادي ريال مدريد عن أحد نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.





وبحسب برنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن ريال مدريد قرر عدم تجديد عقد لوكاس فاسكيز، وبالتالي سيرحل مجانًا بنهاية الموسم الحالي.





ومن المقرر أن ينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.





ويسعى زيدان للاعتماد على لوكاس فاسكيز في أكثر من مركز لتعويض الغيابات، مثل الجناح الأيمن، والظهير الأيمن، ولاعب الوسط المهاجم.





ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.