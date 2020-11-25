ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:41 ص
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن استغناء نادي ريال مدريد عن أحد نجوم الفريق خلال الفترة المقبلة.


وبحسب برنامج الشيرنجيتو الإسباني، فإن ريال مدريد قرر عدم تجديد عقد لوكاس فاسكيز، وبالتالي سيرحل مجانًا بنهاية الموسم الحالي.


ومن المقرر أن ينتهي عقد فاسكيز مع ريال مدريد نهاية الموسم الجاري، ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بشأن تجديد عقده.


ويسعى زيدان للاعتماد على لوكاس فاسكيز في أكثر من مركز لتعويض الغيابات، مثل الجناح الأيمن، والظهير الأيمن، ولاعب الوسط المهاجم.


ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.

أخبار تهمك

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ 13 دقيقة

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

منذ ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

06:41 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»