قبل نهائي القرن.. تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:22 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
Advertisements

يستعد النادي الأهلي لمواجهة الزمالك، يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر في اللقاء الذي سيجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الفريق الأحمر قد تأهل لنصف نهائي كاس مصر منذ أيام قليلة، بعد الفوز على حساب ابو قير للأسمدة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد.

وحقق الزمالك منذ أيام قليلة الفوز على حساب نادي مصر، بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك في إطار منافسات دور الربع نهائي من كأس مصر.

ويأتي ترتيب هدافي دوري ابطال افريقيا هذه النسخة كالتالي :-

 

كريم عريبي 10

 

مصطفى محمد 8

 

جاكسون موليكا  7

 

أشرف بنشرقي 7

 

كريستوفاو باسينسيا مابولولو 6

 

حسين الشحات  6

 

أيمن محيوص 5

 

جاستون سيرينو 5

 

بدر بانون  5

أخبار تهمك

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

منذ أقل من ساعة

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 5 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 11 ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 16 ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

منذ 11 دقائق

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:27 ص

عاجل.. زلزالان بالقرب من السواحل المصرية

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

11:01 م

ريال مدريد يستغني عن نجم الفريق

06:41 ص

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»