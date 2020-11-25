هل يتأثر الزمالك بغياب الونش أمام الأهلي؟.. مدرب الأبيض السابق يرد

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:01 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أبدى أمير عزمي مدرب الزمالك السابق، عدم قلقه من غياب محمود الونش عن الابيض بنهائي دوري الابطال الجمعة المقبلة بسبب اصابته بكورونا.

 

وقال امير خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت عبر فضائي صدى البلد: "الونش يقدم افضل مواسمه مع الزمالك والمنتخب، وبكل تاكيد وجوده هام، ولكن غيابه لا يقلقني، لان محمود علاء ومحمد عبد الغني على نفس المستوى.

 

وعن عدم وجود عنصر مصري بجهاز الزمالك بعد اصابة مدحت عبد الهادي بكورونا قال: بالتاكيد العنصر المصري له أثره، نفسيا بشكل اكبر، التواصل مع اللاعبين في ظل وجود عنصر مصري يكون افضل واسهل.

 

وعن امكانية وجوده بجهاز الزمالك قال: اشكر كل من تحدث عن وجودي بجهاز الزمالك، مثل هيثم فاروق وميدو واحمد عيد، ولكن في النهاية هي رؤية مجلس ادارة.

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