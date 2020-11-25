مؤشرات أولية.. ننشر الحصر العددي لأصوات جميع مرشحي الدوائر الفردية ببني سويف

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 06:07 ص
المرشحون
المرشحون
احمد فتحي الدسوقي
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أعلنت اللجان العامة المشرفة على جولة الإعادة على المقاعد الفردية الأربعة المخصصة لمحافظة بني سويف، بانتخابات مجلس النواب 2020م، أعداد الأصوات الحصرية، والتي صوتت على مدار يومي "الاثنين والثلاثاء" وجاءت كالتالي:
الدائرة الأولى "مركز وبندر بني سويف":
إجمالي من لهم حق التصويت: 436933 ناخبًا.
إجمالي الحضور: 92422 ناخبًا.
عدد الأصوات الصحيحة: 83386 صوتًا.
عدد الأصوات الباطلة: 9036 صوتًا.

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد سيد كامل وشهرته "رمضان أبوحسان": 68146 صوتًا.

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد رجب عبدالعظيم وشهرته "محمد رجب المحامي": 47463 صوتًا.

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح ثروت يوسف الداعوري، وشهرته "ثروت الداعوري": 18138 صوتًا.

وبلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبدالرحمن عبدالجواد برعي، وشهرته "عبدالرحمن برعي": 33025 صوتًا.

الدائرة الثانية مركزي "الواسطى وناصر":
إجمالي من لهم حق التصويت: 516459 ناخبًا.
إجمالي الحضور: 151273 ناخبًا.
عدد الأصوات الصحيحة: 143319 صوتًا.
عدد الأصوات الباطلة: 7954 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمد سيد أحمد جنيدي وشهرته "محمد سيد جنيدي": 77234 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عصام عبدالعزيز علي أحمد وشهرته "عصام خلاف": 61912 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبدالحكيم محمد محمد مسعود، وشهرته "عبدالحكيم مسعود": 104953 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عماد حسن عبدالمجيد اليماني، وشهرته "عماد اليماني": 42539 صوتًا.

الدائرة الثالثة "مركز وبندر إهناسيا":
إجمالي من لهم حق التصويت: 231359 ناخبًا
إجمالي الحضور: 87177 ناخبًا.
عدد الأصوات الصحيحة: 83586 ناخبًا.
عدد الأصوات الباطلة: 3591 صوتًا.
عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح سيد محمد سيد: 39423 صوتًا.
عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح سامي توفيق معوض: 44163 صوتًا.

الدائرة الرابعة مراكز "ببا وسمسطا والفشن":
إجمالي من لهم حق التصويت: 698603 ناخبين.
إجمالي الحضور: 171603 ناخبين.
عدد الأصوات الصحيحة: 155036 صوتًا.
عدد الأصوات الباطلة: 16567 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح حسام محمد محمود أحمد وشهرته "حسام العمدة": 106163 صوتًا.

بلغ عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح طه محمد بهجت عبداللطيف وشهرته "طه أبوالناظر": 106591 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح عبدالحكيم محمد محمد مسعود، وشهرته "عبدالحكيم مسعود": 104953 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح أحمد علي عباس أبوزيد، وشهرته "أحمد أبوعباس": 90061 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح طارق مجاور محمد حسين، وشهرته "دكتور طارق مجاور": 56473 صوتًا.

بلغ عدد الأصوات التي حصل عليها المرشح محمود محمد أبوزيد محمد، وشهرته "محمود أبوزيد": 47298 صوتًا.

وأجريت انتخابات جولة الإعادة بمحافظة بني سويف على "مدار يومي 23 و24 نوفمبر الجاري" ضمن المرحلة الأولى التي تضم 13محافظة، من بينها محافظة بني سويف، حيث يبلغ عدد الناخبين مليون و883 ألف داخل 481 مركز انتخابي يضم 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

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