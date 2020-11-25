صلاح عبد الله يكشف حقيقة رفضه جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
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كشف الفنان صلاح عبد الله، حقيقة رفضه جائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي، مضيفًا: "لم أرفض لكني تغيبت وكنت مشغولا جدا، ولم أحضر وعرفت أن لي جائزة منذ سنوات أيام رئاسة ممدوح الليثي".

وأكد في تصريحات صحفية أنها لم تحصل على الجائزة حتى الاَن بسبب غيابها، وحزنت جدا بسبب ذلك.

وأكد أن مهرجان الإسكندرية من المهرجانات القريبة لقلبي، وسبق وحصلت على جائزتين من المهرجان كأحسن ممثل دور ثانٍ.

أحدهما كان عن فيلم "كباريه"، وجائزة أخرى لم أستطع أن أتسلمها نظرًا لوفاة شقيقي في ذلك التوقيت.

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