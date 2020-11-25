26 لاعب في قائمة أبو قير للأسمدة بدوري القسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:39 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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يتواجد في صفوف فريق أبو قير للأسمدة 26 لاعبا خلال منافسات الموسم الجديد من مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.

وشعدت القائمة الأولى تسجيل 14 لاعب وهم، محمد طلعت، مرضي جودة، علي عزت، محمد رجب ريعو، محمود عبد المجيد الملك، أحمد حسني، كمال أبو الفتوح، محمد جمال الكارتة، اسلام حسين، مصطفى بهاء، مصطفى الخواجة، كيرفالا، محمد عبد الله، محمد علاء، بجانب الناشئين يوسف حمدي، وأحمد علي، وعلاء أنس.

وشملت قائمة التعاقدات الجديدة لفريق أبو قير، تواجد 12 لاعب وهم كلاً من، السيد الصاوي، عادل يحي، حارس الأوليمبي، وهاني السيد، أحمد عبد الرحمن، مهاب حسن، محمد جبر، نصر رمضان، علاء شعبان، اسلام نبيل، ماجد علي، يايا كونية، عوض محمد.

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