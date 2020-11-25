الكشف عن موقف مرتضى منصور من حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم.

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضي منصور، لن يحضر نهائي أفريقيا والذي يجمع بين فريقي الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبلة.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مرتضي منصور لن يحضر اللقاء وسيتابع اللقاء من مقر نادي الزمالك فى ميت عقبة، هذه ليست أول مرة يتراجع فيها رئيس النادي عن قراراته".

وأضاف: "فى النهاية يجب على كل مسؤول الالتزام وتنفيذ القرار الذى يتخذه، ويجب تهدئة الأمور بين جماهير الفريقين قبل المباراة".