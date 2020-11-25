الكشف عن موقف مرتضى منصور من حضور نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 05:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements

يستضيف ستاد القاهرة الدولي مباراة قوية تجمع بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم.

 

وكشف الإعلامي محمد فاروق، أن مرتضي منصور، لن يحضر نهائي أفريقيا والذي يجمع بين فريقي الزمالك والأهلي يوم الجمعة المقبلة.

 

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "مرتضي منصور لن يحضر اللقاء وسيتابع اللقاء من مقر نادي الزمالك فى ميت عقبة، هذه ليست أول مرة يتراجع فيها رئيس النادي عن قراراته".

 

وأضاف: "فى النهاية يجب على كل مسؤول الالتزام وتنفيذ القرار الذى يتخذه، ويجب تهدئة الأمور بين جماهير الفريقين قبل المباراة".

أخبار تهمك

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 17 ساعة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 14 ساعة

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

منذ ساعتين

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 20 ساعة

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

منذ حوالي 3 ساعات

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

إلهام شاهين: "أنا معترفة أني فشلت كزوجة مع مرتبة الشرف"

منذ 41 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

04:05 ص

صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

03:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»