شوبير يكشف حقيقة ظهور 5 حالات كورونا جديدة في الأهلي والزمالك

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 04:05 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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علق الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على بعض الشائعات التي يتداولها جماهير قطبي الكرة المصرية، قبل اللقاء المصيرية بين الأهلي والزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

 

ونفى شوبير الشائعات المتداولة من الجماهير التي تشير لإصابة محمد الشناوي وطارق حامد ومحمود علاء وأشرف بن شرقي وعلي معلول بفيروس كورونا.

 

وقال "شوبير"، في  تصريحات عبر برنامجه على قناة "أون تايم سبورتس": "كورونا بتيجي لأي حد وفي أي وقت، اللي بيحصل من بعض الجماهير عيب وحرام ترمي على أي لاعب بإصابة، لو مش عاوزه يلعب ادعي أنه يأدي بشكل سيء".

 

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد أي إصابات غير المعلن مثلا في الأهلي يوجد كهربا وصالح جمعة ووليد سليمان.. بالإضافة إلى محمد شريف وأحمد ياسر ريان وأحمد بيكهام وغير مقيدين في إفريقيا، والشناوي شارك في التدريب وحالته الصحية جيدة".

 

وواصل: "وفي الزمالك المصابين بكورونا حمدي الونش وقد تتغير في مسحة غدا.. بالإضافة إلى مدحت عبدالهادي"

 

ومن المنتظر أن يخضع لاعبي الفريقين للمسحة الطبية الخاصة بمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا اليوم الأربعاء، عن طريق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين يوم الجمعة المقبل.

 

وستقام مباراة الأهلي ضد الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا في تمام التاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة، يوم الجمعة المقبل 27 نوفمبر الجاري، على استاد القاهرة الدولي.

 

وكان الأهلي قد تفوق على الوداد المغربي، كذلك الزمالك الذي تأهل للمباراة النهائية على حساب الرجاء المغربي.

 

وتعتبر هي المرة الأولى التي يلتقي خلالها فريقان من بلد واحد على لقب دوري أبطال أفريقيا منذ ظهور البطولة لأول مرة في عام 1964.

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