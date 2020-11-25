مفاجأة نارية جديدة داخل الاتحاد الإفريقي

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:23 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد محمد الشريعي، المدير المالي السابق بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أن "أكل العيش" كان سبب في منع البعض من محاربة فساد الكاف.

 

وقال الشريعي خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "لم يجرؤ أحد على مواجهة أحمد أحمد سوى أنا وعمرو فهمي، أكل العيش كان سبب في منع البعض من محاربة فساد الكاف".

 

وأكمل: "كنا نعلم أنا وعمرو منذ 21 يناير 2019 بأن الكاف يسير بإتجاه بعدم وجود مصريين بداخله وهو ما أدى للتخلي عن 7 مصريين لكي لايكون هناك سيطرة مصرية بالإتحاد الإفريقي، كما أنهم لم يأخذون مستحقاتهم ولم يقف أحد بجانبهم".

 

وأشار: "لم نكن نتخيل قرار إيقاف أحمد أحمد لكننا حلمنا بذلك وتحقق يوم عيد ميلاد نجلة عمرو فهمي".

 

وتابع: "شعرت أنا وعمرو فهمي أن دورنا قادم في الصدام مع أحمد أحمد خاصة من ناحية المصروفات المالية، وذلك لأن السيد أحمد وأعضاء المكتب التنفيذي قاموا بتوزيع 140 مليون دولار على الاتحادات الأهلية لكي يضمنو ولاء أن رؤساء هذه الاتحادات".

 

وأتم: "أحمد كان يرغب في تحويل إعانات مالية لرؤساء الاتحادات في حساباتهم الشخصية ورفضت تنفيذ القرار، كما أن وديع الجرئ طلب تحويل أموال الإعانة من الكاف على حسابه الشخصي ورفضت أنا وعمرو فهمي".

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