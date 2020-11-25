"الارصاد" تحذر: هذه المناطق ستشهد أمطار غزيرة

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:15 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، آخر تطورات حالة الطقس خلال الايام المقبلة، قائلًا:" البلاد ستشهد حالة من عدم الاستقرار بدأت من مساء اليوم، وهناك الآن بعض الأمطار تتساقط على مرسى مطروح والاسكندرية، وستبدأ الأمطار الغزيرة من يوم الأربعاء على الاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية".

وتابع "شاهين"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن حالة عدم الاستقرار ستستمر معنا حتى يوم الخميسِ، مشيرًا إلى أن القاهرة ستشهد سقوط بعض الامطار الخفيفة الغير مؤثرة على نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولفت إلى أن المناطق الساحلية من المناطق التي ستشهد أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، ويفضل عدم الذهاب إليها لقضاء الويك إند.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من الأمطار الغزيرة، ونصحت بالقيادة بهدوء، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة تجنبًا لأي صواعق، والابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار والمباني المتهالكة تجنبًا لسقوطها، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأضافت "شاكر"، أن يوم السبت المقبل سيشهد استقرار في الأحوال الجوية على أنحاء الجمهورية، وسيكون هناك أمطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية فقط.



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