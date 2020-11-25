تعرف على قائمة فاركو في دوري القسم الثاني

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:11 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو تواجد 14 لاعب من قوام الموسم الماضي، وذلك استعداداً للموسم الجديد من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.
القائمة الأولى
ويتواجد في القائمة الاولى لفاركو 14 لاعب وهم، محمود السيد، محمد مصطفى، في حراسة المرمى، سليم عبد الخالق، جابر كامل، أحمد سعيد، كريم حسن، علي بهيج، أحمد بحراوي، يحي زايد، إدريسا، أحمد العزب، أحمد ناصف، أحمد عوض.
صفقات فاركو
فيما شملت قائمة الصفقات تواجد 6 لاعبين وهم، محمود مسعود من طنطا، وشريف أشرف من القناة، ومحمود المغربي من سيراميكا، وهشام عبد الحميد من نادي مصر، بجانب عودة محمد شيكا حارس المرمى وأنطوني لوكاسا القادمان من الإعارة، وعبد الناصر محمد لاعب المصري.

ورحل عن صفوف فاركو بنهاية الموسم الماضي، عماد علاء، محمود سمير، أحمد حسين، أحمد زغلول، عبد الله النادي.
الجهاز الفني
أحمد عاشور مدير فني، هاني سامي مدرب عام، أحمد خطاب، مدرب مساعد، سمير عاشور مدرب حراس، عادل الفلكي مدير إداري، مجدي وهبه طبيب، عاطف حفني مدير كرة.

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