أستاذ مناعة يفجر مفاجأة: لقاح كورونا عبارة عن "فنكوش"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:14 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إن شركات الأدوية العالمية التي توصلت إلى لقاحات لفيروس كورونا، تتسابق فيما بينهما للحصول على أكبر قدر ممكن من "تورتة" كورونا على حد تعبيره، معقبًا:" شركات الادوية دلوقتي تسوق للفنكوش، بتسوق للقاحات قبل ما تعرف حقيقتها إيه"

وتابع "مصباح"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن روسيا قامت بتسويق لقاح كورونا قبل الانتهاء من التجربة الثالثة، وتتحدث بأنه سيتم إعطاء مجانًا داخل روسيا، وسعر في الخارج 10 دولار، أما لقاح أسترازينكا فمن المتوقع أن لا يغطي أكثر من 20% من سكان العام بنهاية العام المقبل، ولهذا سيتم اعطائه للمجموعات الأكثر خطورة.

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الثلاثاء، عن خروج 122 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 102103 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 361 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.
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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 113742 حالة من ضمنهم 102103 حالة تم شفاؤها، و6573 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

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