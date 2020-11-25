تشكيل مانشستر سيتي المتوقع لمواجهة أوليمبياكوس في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 03:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يحل مانشستر سيتي ضيفاً ثقيلاً على نظيره أوليمبياكوس اليوناني مساء اليوم الأربعاء 25 نوفمبر، في رابع جولات المجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وتسعى كتيبة بيب جواريولا، المدير الفني للسيتي، لحسم التأهل والفوز على أوليمبياكوس، الذي لا بديل له عن الفوز للحفاظ على آماله في التأهل.

ويتصدر مانشستر سيتي المجموعة برصيد 9 نقاط محققاً العلامة الكاملة، مقابل 3 نقاط لأوليمبياكوس، يحتل بها المركز الثالث.

ومن المتوقع أن يبدأ جوارديولا المباراة وفق التشكيل التالي:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر – روبين دياز – إيمريك لابورت – بينيامين ميندي.

حط الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفين دي بروين – فيل فودين.

خط الهجوم: رحيم ستيرلنج – جابرييل خيسوس.

تقام المباراة مساء الساعة الثامنة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، السادسة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

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