تعرف على موعد استقرار الأحوال الجوية

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس، قائلة إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أصدرت بيانًا تحذيريًا بحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، والتي ستبدأ اليوم الأربعاء وتستمر حتى يوم الجمعة.

وأوضحت "شاكر"، خلال اتصال هاتفي مع فضائية "تين"، أنه سيكون هناك أمطارغزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية يومي الأربعاء والخميس، ستمتد إلى محافظات الوجه البحري وستكون من متوسطة إلى غزيرة الشدة وتكون رعدية أحيانًا على بعض المحافظات وخاصة محافظات شمال الوجه البحري.

وأضافت أنه سيكون هناك أمطار متوسطة الشدة على القاهرة يومي الأربعاء والخميس، وتمتد إلى محافظات من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف- المنيا) ولكنها أمطار من متوسطة إلى خفيفة وغير مؤثرة، لافتة إلى أنه يصاحب حالة عدم الاستقرار نشاط للرياح وانخفاض في درجات الحرارة، مما يزيد شعور المواطن بالبرودة مع غياب أشعة الشمس بسبب تكاثر السحب.

ونوهت بأن الأمطار ستنحصر يوم الجمعة على السواحل الشمالية من متوسطة إلى غزيرة، وأمطار متوسطة على محافظات الوجه البحري، وستنعدم فرص سقوط الأمطار على باقي المحافظات.

وحذرت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، من الأمطار الغزيرة، ونصحت بالقيادة بهدوء، والابتعاد عن أكشاك الكهرباء وأعمدة الإنارة تجنبًا لأي صواعق، والابتعاد عن الوقوف تحت الأشجار والمباني المتهالكة تجنبًا لسقوطها، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة.

وأضافت "شاكر"، أن يوم السبت المقبل سيشهد استقرار في الأحوال الجوية على أنحاء الجمهورية، وسيكون هناك أمطار خفيفة وغير مؤثرة على السواحل الشمالية فقط.

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