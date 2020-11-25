صفقة كبرى.. الأهلي يقترب من ضم مهاجم مميز

كشف الإعلامي محمد فاروق، عن اقتراب صفقة سوبر للنادي الأهلي وذلك بعد الانتهاء من نهائي أفريقيا أمام الزمالك والذى من المقرر اقامته يوم الجمعة المقبل.

وقال فاروق فى برنامج "البريمو"، المذاع على قناة "Ten": "هناك صفقة سوبر فى مركز رأس الحربة للنادي الأهلي فى الميركاتو الصيفي ولكن لن يتم الإعلان عنها حاليًا إلا بعد نهائي أفريقيا".

وأضاف: "النادي الأهلي يركز خلال الفترة الماضية على التعاقد مع لاعبين سوبر بغض النظر عن المقابل المادي".

ويواجه النادي الأهلي نظيره الزمالك فى نهائى دوري أبطال إفريقيا يوم الجمعة القادم الموافق 27 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي.