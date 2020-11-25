ليفاندوفسكي يفتح باب الرحيل عن بايرن ميونخ

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 02:24 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements

البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أثار الشكوك حول استمراره مع الفريق البافاري عقب نهاية عقده الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يونيو من عام 2023 لكنه ألمح إلى إمكانية رحيله عن العملاق البافاري.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نفلتها شبكة أسوشيتد برس الأمريكية: "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، كل شئ يبقى واردًا حتى الآن".

وأضاف: "مازال لدي موسمين ونصف في عقدي مع بايرن ميونخ ولم اتخذ قرار بعد سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلا: "لدي وقت طويل للتفكير في الخيار الأمثل بالنسبة لي خاصة مع تحقيقي كافة الألقاب مع بايرن ميونخ، تركيزي الآن مع الفريق ومع نهاية الموسم سندرس كافة البدائل".

أخبار تهمك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 11 ساعة

إلهام شاهين: كل زيجاتي فشلت لهذا السبب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حسن يوسف يكشف حقيقة عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل

منذ 40 دقيقة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

02:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»