ليفاندوفسكي يفتح باب الرحيل عن بايرن ميونخ

البولندي روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ الألماني فجر مفاجأة من العيار الثقيل عندما أثار الشكوك حول استمراره مع الفريق البافاري عقب نهاية عقده الذي ينتهي عقده مع بايرن ميونخ في يونيو من عام 2023 لكنه ألمح إلى إمكانية رحيله عن العملاق البافاري.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات نفلتها شبكة أسوشيتد برس الأمريكية: "لا أعرف ما سيحدث في المستقبل، كل شئ يبقى واردًا حتى الآن".

وأضاف: "مازال لدي موسمين ونصف في عقدي مع بايرن ميونخ ولم اتخذ قرار بعد سواء بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق".

واختتم ليفاندوفسكي تصريحاته قائلا: "لدي وقت طويل للتفكير في الخيار الأمثل بالنسبة لي خاصة مع تحقيقي كافة الألقاب مع بايرن ميونخ، تركيزي الآن مع الفريق ومع نهاية الموسم سندرس كافة البدائل".