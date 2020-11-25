مبروك عطية: غشاء البكارة يتآكل عند الفتاة مع تكرار الطمث

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن تكرار الطمث مع زيادة سن العنوسة يؤدي إلى تآكل غشاء البكارة، متابعًا: "البكارة تتشال بالزواج، والقفز، والعنوسة".





وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "MBC مصر"، أن غشاء البكارة يتآكل مع زيادة سنوات الدورة الشهرية.





وتابع الداعية الإسلامي: "لو واحد أتجوز واحدة عندها 37 سنة، ممكن ميلاقيش عندها غشاء بكارة، وهذا موجود في كل الكتب الفقهية"، مؤكدًا أن زواج البنت فضيحة إلا عند زواجها لمن يتقي الله.





في سياق منفصل، قال الدكتور مبروك عطية، إن واحد في المليون من حالات تعدد الزوجات صالحة، موضحًا أن تعدد الزوجات ليس واجبًا ولكنه متاح بشروط؛ وهي أن يكون الزوج قادرًا ماديًا، ونفسيًا، وجنسيًا.





وأكد "عطية"، خلال نفس الحوار أن القدرة المادية أهم الشروط للزواج، والزواج لغير القادر ماديًا يكون السبب الرئيس في المشاكل.





وأشار إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة تبيح الطلاق إذا تعسر الزوج ماديًا، معلقًا: "الزواج حرام لغير القادر"، متابعًا: "تعدد الزوجات حرام إلا للملياردير".



