صدمة جديدة في ريال مدريد بسبب "إيسكو"

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:47 ص
بوابة الفجر
علي خلاف
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تحدث تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن صدمة جديدة داخل ريال مدريد، بشأن لاعب الوسط إيسكو وموقفه مع الميرنجي في الميركاتو المقبل.

رحيل إيسكو عن ريال مدريد

وأوضح التقرير أن الدولي الإسباني إيسكو كان قد تقدم بطلب إلى بيريز رئيس ريال مدريد، بشأن الرحيل عن صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الملكي في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية.

من جانبه ذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية، أن مسؤولي ريال مدريد فوجئوا بطلب إيسكو، وطرحه لقضية رحيله عن الملكي في وسائل الإعلام.

وأوضحت الشبكة أن إدارة ريال مدريد لا تفهم هذا التحول في موقف إيسكو، الذي أغلق هاتفه الجوال أمام الأندية التي ترغب في ضمه في الميركاتو المقبل.

وتابعت الشبكة أن إدارة ريال مدريد ترى أن موقف إيسكو غريبًا، لأنه لم يتغير أي شيء بشأن موقف الاعب الذي يحصل على فرصته كاملة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد.

وأتمت الشبكة أن ريال مدريد لا يخطط للسماح برحيل أي لاعب في الفترة المقبلة من الانتقالات الشتوية، لعدم صنع أزمة في قائمة الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

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