شاهد.. تصريح صادم من مبروك عطية بشأن الزواج بنية الإنجاب

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:20 ص
مبروك عطية
مبروك عطية
أمنية فوزي
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قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إنه لا يوجد في الإسلام زواج بنية الإنجاب فقط، أو بنية الزواج لفترة محددة من أجل المتعة، معلقًا: "إللي يعمل كده هيدخل النار"؛ لأنه يبطل عقد الزواج ويعتبر زنا.

وأضاف "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن العنوسة أفضل من الزواج الملئ بالمشاكل.

وأشار إلى أن الزواج من شخص غير قادر يدخل في تعريض النفس للهكلة، متابعًا: "لا أحترم الرجل الذي يقول: "الشرع يحلل لي 4"، مؤكدًا أن هذا الرجل لا يفهم في الشرع".

في سياق منفصل، قال الدكتور مبروك عطية، إن واحد في المليون من حالات تعدد الزوجات صالحة، موضحًا أن تعدد الزوجات ليس واجبًا ولكنه متاح بشروط؛ أن يكون قادرًا ماديًا، ونفسيًا، وجنسيًا.

وأكد "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أن القدرة المادية أهم الشروط للزواج، وأن الزواج لغير القادر ماديًا يكون السبب الرئيسي في المشاكل.

وأشار إلى أن المذاهب الفقهية الأربعة تبيح الطلاق إذا تعسر الزوج ماديًا، معلقًا: "الزواج حرام لغير القادر"، متابعًا: "تعدد الزوجات حرام إلا للملياردير".

واستكمل: "إللي يأكل واحدة من مراته بزيت والتانية بسمن بلدي هيدخل النار"، مؤكدًا أنه يجب على من يتزوج مرتين أن يساوي بينهما في كل شيء.

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مبروك عطية شريف عامر بوابة الفجر الفجر

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