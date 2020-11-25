أول تعليق من السيدة عزيزة المصابة بداء الفيل بعد توجيه السيسي بسرعة علاجها

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:11 ص
بوابة الفجر
شيماء حسن
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علقت السيدة عزيزة المصابة بداء الفيل، على استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاستغاثتها بعد وصول وزنها إلى 300 كيلو جرام، معربة عن سعادتها بهذه الاستجابة السريعة.

وقالت "عزيزة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي": " كنت فاقدة الأمل في علاجي الصراحة وكانت نفسيتي تعبانة جدا".

وأضافت "مكنتش متوقعة أنه هيتم الاستجابة لاستغاثتي بهذه السرعة، وربنا يسترها مع الرئيس السيسي ويكفيه شر المرض، واستقبلت المسئولين في الصحة بالفرحة والزغاريد، والبيت كله في فرح".

وفي ذات السياق أعرب محمد مجدي، والد السيدة عزيزة المصابة بالسمنة، عن سعادته بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج أمنته المصابة بالسمنة المفرطة.
ودعا "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة " المحور"، اليوم الثلاثاء أن يحفظ الرئيس عبد الفتاح السيسي من كل شر قائلًا: "بنتي بخير والبركة في رئيسنا.. ربنا ياخد من عمري وعمر أولادي ويديه".

وأضاف أن ابنته مازالت تخضع للفحوصات والتحاليل الطبية في مستشفى سرس الليان، معقبًا: "من ساعة ما الرئيس أمر بعلاج بنتي الدنيا قامت مقعدتش.. تحيا مصر تحيا زعيمنا السيسي.. أنا بعشق الرئيس السيسي.. حاسس أن أنا بحلم، وبشكر الرئيس أوي، أنا فرحان أوي أوي مش عارف أقول أيه.. الريس عنيه اللي بشوف بيها بحبك ياريس، وربنا يطول في عمره ويكفيه شر المرض وأعدائه وكل اللي سعدوني".

كان قد وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاج "السيدة عزيزة"، ربة منزل تعانى من مرض "داء الفيل"، ووزنها وصل إلى 300 كيلوجرام، بعد استغاثتها المنشورة فى الصفحة الأولى من عدد جريدة "الوطن"، اليوم الثلاثاء الموافق 24 نوفمبر.

وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي مسؤولى وزارة الصحة والسكان بعلاج "السيدة عزيزة"، ليتمّ نقلها إلى مستشفى "سرس الليان"، لتقييم حالتها الصحية، وإجراء التدخلات العلاجية اللازمة لها، ووجه الرئيس بتقديم كامل الرعاية الاجتماعية لأسرة السيدة عزيزة، حيث تعول 3 أولاد ولا تستطيع تحمل نفقات العلاج وتعليم أبنائها.

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