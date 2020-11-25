أمير عزمي مجاهد: الزمالك يملك حلولا أكثر من الأهلي في نهائي إفريقيا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:46 ص
بوابة الفجر
أحمد عصام
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أكد أمير عزمي مجاهد، مدرب الزمالك السابق، أن لاعبي الزمالك يتحملون الضغوطات ومستواهم عالي لأنهم دوليين.

 

وقال أمير خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الزمالك يملك لاعبين دوليين يتحملون الضغوط ومستواهم عالي".

 

وأكمل: "الزمالك منذ الموسم الماضي وهو يملك فلسفة اللعب على بطولة، كما أن الزمالك يملك حلولا ومفاتيح لعب أكثر من الأهلي نظريا".

 

وأتم: "الزمالك لديه لاعبين جيدين في إنهاء الهجمات مثل  مصطفى محمد وأوباما وبن شرقي، على الجانب الاخر السولية وديانج يمنحان الأهلي القدرة على الاستحواذ بشكل جيد".

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