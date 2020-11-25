"الصحة" تكشف مفاجأة سارة عن لقاح كورونا

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 08:07 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قالت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، إن العالم كله لا زال في مرحلة التجارب فيما يخص لقاح كورونا ولم يتم التوصل لنتائج نهائية حتى الآن.

وتابعت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن النتائج الحالية للقاحات مرحلية ويتم منح التراخيص لبعضها للاستخدام المحدود.

وأوضحت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، أن الأرقام المعلنة عن فعالية اللقاحات لا تعطي الطمأنينة بنسب 100% لأن النتائج قد ترتفع أو تقل.

وأكدت أن مصر تعمل على إعداد على مكان لإنتاج اللقاح الصيني لمصر والدول الأخرى وذلك بعد انتهاء التحليل الإحصائي للنتائج المرحلية وفي حال كانت نسبة الطمأنينة مناسبة.

وأضافت الدكتورة نهى عاصم، مساعد وزيرة الصحة للأبحاث الدوائية، أن الفئات التي تمثل أولوية في الحصول على اللقاح هي الأكثر عرضة للمرض والمشاكل الصحية مثل أصحاب الأمراض المزمنة.

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