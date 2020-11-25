تلا يتعاقد مع ظهير أيمن تليفونات بني سويف (صورة)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 12:35 ص
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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حصل الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب تلا على توقيع اللاعب اسلام صلاح ظهير أيمن فريق تليفونات بني سويف مواليد 1999 لتدعيم صفوفه، قبل إنطلاق منافسات دوري القسم الثالث 2020-2021.

ويجيد اللاعب المشاركة في مركزي الدفاع والجانب الأيمن، وقام بالتوقيع لفريق تلا لمدة ثلاث سنوات في حضور الأحمدي عبد الغفار رئيس مجلس إدارة تلا، عقب حصولة على الإستغناء الخاص بة من إدارة نادي التليفونات.

ويشارك اسلام صلاح عبد الوهاب في تدريبات تلا استعدادا للموسم الجديد من القسم الثالث الذي سينطلق نهاية نوفمبر الحالي.


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