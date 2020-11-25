التموين تكشف تفاصيل تلقي طلبات الاشتراك في عروض الجمعة البيضاء (فيديو)

الأربعاء 25/نوفمبر/2020 - 01:45 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
Advertisements
كشف المهندس أسامة مخيمر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين، تفاصيل تلقي الوزارة طلبات الاشتراك في عروض الجمعة البيضاء.

وقال "مخيمر" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" إن الوزارة لجأت إلى هذا الإجراء من أجل متابعة أي محلات تقوم بأوكازيون وهمي لعدم خداع المواطنين.

وأضاف  رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعاملات التجارية بوزارة التموين: "أي محل عايز يشارك في الجمعة البيضاء مرحب به، ونساعد في أي إجراء من شأنه التخفيف على المواطن، ولكن لا بُد من التأكد من أن المحلات تقوم بالفعل بخصومات فعلية ولا تقوم بأوكازيون وهمي".

وتابع: "سيتم متابعة هذه المحلات والخصومات التي قدمتها عن طريق حملات تفتيش بعد إقرار هذه المحلات بأن لها مكان ثابت وتأكيده على قيمة الخصم، والتي سيتم متابعتها عن طريق بونات البيع من شهر أو شهرين للمنتج بعد نزول الخصم عليه".

بداية التخفيضات
وبدأت فترة تخفيضات على السلع والخدمات في السوق المصرية بنسب تصل إلى 60%، حيث قرر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الموافقة على إجراء تخفيضات، وذلك بمناسبة الجمعة البيضاء الموافق 27 نوفمبر 2020، وذلك خلال الفترة من 23 نوفمبر 2020 حتى 30 نوفمبر 2020 وذلك لمن يرغب من الشركات والمحال التجارية، على أن يتم منح الموافقة اللازمة لإجراء التخفيضات، وذلك من خلال مديريات التموين والتجارة الداخلية في كل المحافظات ولمن يرغب من الشركات والمحلات.

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتفعيل وتنشيط حركة التجارة الداخلية بالأسواق بكل محافظات الجمهورية، من خلال فعاليات غير تقليدية ودعم ومساندة المواطن من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وباعتبار أن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية.

وحذر جهاز حماية المستهلك عموم المستهلكين من الانسياق وراء التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة خلال عروض الـ بلاك فرايداي أو الجمعة البيضاء المرتقبة خلال شهر نوفمبر الجاري، مشيرا إلى قيام بعض السلاسل والمحالات التجارية بتطبيق هذه السياسة وعمل خصم وهمي، حيث تقوم برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقى ثم تقوم بعمل خصم عن المعلن عنه بهدف إدخال خلط وخداع للمستهلك، وهو ما يمثل ارتكاب جريمة الإعلانات المضللة بمخالفه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018.

ودعا الجهاز جميع المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك من خلال الخط الساخن 19588 من أي تليفون أرضي أو عن طريق خدمة الواتس اب 01281661880 أو عن طريق الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع فيسبوك، أو الموقع الإلكتروني للجهاز www.cpa.gov.eg أو التطبيق الإلكتروني على الهواتف الذكية جهاز حماية المستهلك.

وعروض الـ Black friday أو الـ white Friday أو الجمعة البيضاء هي وسيله تسويقية تلجأ إليها الشركات لترويج منتجاتها من خلال تخفيضات كبرى لبعض المنتجات، وقد انتقلت هذه الظاهرة إلى مصر عن طريق بعض مواقع التسويق الإلكتروني والتي تلقي رواجا وإقبالا كبيرا من جانب المستهلكين وسط إغراءات السلاسل التجارية والشركات بتخفيضات كبيرة تبدأ من 40% تصل إلى 80%.

وأرسل جهاز حماية المستهلك رسائل نصية للمواطنين عبر شبكات المحمول بهدف التوعية بحقوقهم خلال عروض الجمعة البيضاء تجنبا للتعرض لمحاولات النصب والغش التجاري.

وقال الجهاز في رسالته النصية: "جهاز حماية المستهلك بيقولك اتأكد من السعر النهائي للمنتج قبل السداد ومن أي عيوب في المنتج قبل الاستلام وفي حال وجود أي مخالفة أو شكوى يرجى التواصل مباشرة على 19588 أو إلكترونيا https:www.cpa.gov.egar-egالتقدم- بشكوى عن طريق الواتس اب 01281661880".

كان جهاز حماية المستهلك حذر الموردين (المصنعين والبائعين ومقدمي الخدمات) من استخدام عروض واعلانات خادعة للترويج عن تخفيضات وهمية لجذب المستهلكين في ضوء ما يسمى تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر والعالم العربي، وتعرف عالميًا بتخفيضات Black Friday.

وأضاف رئيس الجهاز خلال اجتماعه مع مديري الإدارات المعنية ومسئولي الأفرع الإقليمية للجهاز عن طريق الـ zoom وأكد لهم العمل على مراقبة الأسواق خلال تلك الفترة للتأكد من صحة العروض المعلن عنها للمستهلكين والتأكد من عدم تضمينها أي بيانات أو ادعاءات كاذبة حول وجود تخفيضات بأسعار المنتجات المعلن عنها، وكذلك سيتم التحقق من الأسعار قبل وبعد التخفيضات من واقع سجلات وفواتير السلاسل والمحال المشتركة في عروض تخفيضات الجمعة البيضاء.

وأكد رئيس الجهاز أن الجهاز سيتصدى لمخالفات الإعلان المضلل التي قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات الجمعة البيضاء في ضوء نص المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 والتي تلزم المورد والمعلن بتجنب أي سلوك خادع ينصب على عدد من العناصر، منها الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى خلق انطباع غير حقيقي أو مضلل لدى المستهلك وقوعه في خلط أو غلط، مشددًا على ان عقوبة الإعلان المضلل تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 2 مليون جنيه.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

حمايه المستهلك تخفيضات وهميه بوابة الفجر الفجر الجمعة البيضاء في مصر

أخبار تهمك

عاجل.. إميان الفرنسي يستهدف ضم نجم الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

الأهلي يطيح بثنائي الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. إصابة صفقة الأهلي الجديدة بفيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

إلهام شاهين: كل زيجاتي فشلت لهذا السبب

منذ ساعتين و 8 دقيقة

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي القرن

منذ حوالي 7 ساعات

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

منذ حوالي 6 ساعات

حسن يوسف يكشف حقيقة عودة زوجته شمس البارودي للتمثيل

منذ 40 دقيقة

"الصحة العالمية" تفجر مفاجأة حول موعد التخلص من الكورونا

منذ حوالي 17 ساعة

خبيرة روسية تصدم العالم بشأن فيروس كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

منذ حوالي 11 ساعة

موسيماني يطلب من نجم الأهلي مراقبة بن شرقي في نهائي أبطال أفريقيا

منذ حوالي 10 ساعات

شقيق ضحية سفاح الجيزة للفجر: اكتشفنا مفاجأة بعد تتبع هاتفه فيديو

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

موسيماني يوجه طلبا عاجلا لإدارة الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

كيف تتجنب عروض البلاك فرايداي وخصومات يوم الجمعة البيضاء ٢٠١٩ الوهمية؟

تحذير شديد اللهجة من جهاز حماية المستهلك بخصوص عروض البلاك فرايداي والجمعة البيضاء

موعد تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر.. تحذيرات وتعليمات في الـ Black Friday (تخفيضات الجمعة السوداء)

حماية المستهلك توضح كيفية معرفة العروض الوهمية في البلاك فرايدي

جهاز حماية المستهلك يكشف العقوبات المقررة على الخصومات الوهمية في "البلاك فرايدي"

موعد تخفيضات الجمعة البيضاء في مصر.. تحذيرات وتعليمات في الـ Black Friday

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:01 م

تعرف على المصابين بفيروس كورونا في الأهلي والزمالك

بعد إصابة الونش.. تعرف على تشكيل الزمالك المحتمل لمواجهة الأهلي في نهائي إفريقيا

09:02 م

عاجل.. أول حكم قضائي بحق زوج نانسي عجرم في قضيته الشهيرة

04:04 م

عاجل - الأهلي يتلقي خبرًا سارًا قبل مواجهة الزمالك

11:15 م

ميدو يفجر مفاجأة كبرى: نجم أساسي جديد في الأهلي مصاب بكورونا

02:19 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تدخل الطبقة المتوسطة العاصمة الإدارية الجديدة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (6) | نساء فى حياة الزعيم

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 19 | محمود المصرى.. رحلة «محمد الفايد» التى حلت عقدة «رأفت الهجان»