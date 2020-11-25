ننشر قائمة أسمنت أسيوط بالقسم الثاني



وضمت قائمة الفريق الاولي كل من :



حسام هريدي، ومحمد ضيف، ومحمد سيد، وعبد المنعم راجح، وإبراهيم نبيل، ومحمود مشالة، وأحمد صالح، ومحمد عيد، ومحمد فوزي، وحسام حسن، ومحمود أسامه،وعمرو الشناوي.



وأبرم الفريق 5 صفقات جديدة خلال الميركاتو الحالي حيث تعاقد مع أحمدحسين مدافع النصر للتعدين،وأحمدسليمان لاعب وسط الاعلاميين، وأحمد ميكا جناح مركز شباب سمالوط، ويحي جمال لاعب الالومنيوم السابق، وشعبان عبدالحميد مهاجم المنيا السابق.



وخاض الفريق مباراتين وديتين خسر في الاولي امام سوهاج بهدفين لهدف،وفاز في المباراةالثانية علي ديروط بهدفين لهدف أيضا.



يقود الفريق الأسيوطي جهازفني مكون من، عبد الكريم فرغلي مدير كرة، وهيسم صالح مدير فني يعاونه كل من، نبيل خلف مدرب عام، ومصطفى عبدالظاهر مدرب مساعد،وأحمد فتحي مدرب حراس مرمي،ومحمود سيد مخطط أحمال، ومحمدإسماعيل أخصائي علاج طبيعي، وأحمدعبدالظاهر أخصائي تأهيل، ومحمود لطفي مدير إداريّ،وعماد شعبان إداري، ومحمود عيسي وعماد علي خدمات.

أستقر هيسم صالح المدير الفني لنادي أسمنت أسيوط الصاعد حديثا للقسم الثاني بعد غياب علي قائمة الفريق للموسم الجديد المقرر إنطلاقه في الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وضمت الاولي للفريق 12 لاعب بالاضافة الي5 لاعبين جدد.